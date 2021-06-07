شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلاً على الأقل في اصطدام قطارين بباكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراتشي-أ.ف.ب

قتل 30 شخصاً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، الاثنين، في حادث قطار جنوب باكستان، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال مسؤول في السكك الحديد الباكستانية: إن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس. وأفاد عمر طفيل المسؤول في شرطة داهاركي بمقتل 30 شخصاً على الأقل في الحادث وفق حصيلة أولية مثبتة.

ويربط قطار «ملت إكسبرس» الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودا. وأوضح المسؤول في السكك الحديد: «قتل عدة أشخاص ولا يزال آخرون عالقين في الداخل»، مضيفاً أن فرق الإسعاف تنشط في الموقع.

وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاماً معدنياً وعدة قاطرات خضراء منقلبة. وغالباً ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني. غير أن الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات تعاني الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.