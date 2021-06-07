شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9مليون برميل مكافئ يومياً..مؤشرات إنتاج الثروة البترولية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مؤشرات إنتاج الثروة البترولية خلال السنوات السبع الماضية تحقيق أرقام إنتاج عالمية كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، وفيما يلي أهم مؤشرات الإنتاج والتي كانت كالتالي..
1 - 517 مليون طن إجمالي الإنتاج للثروة البترولية.
2 - 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات.
3 - 290 مليون طن غاز طبيعى.
4 - 9 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
5 - أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى.
6 - 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام.
7 - 29 مشروع لتنمية حقول الغاز .
8 - 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات 4ر34مليار دولار.
9 - تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر أغسطس 2019 بـ1.9 مليون برميل مكافئ يومياً .