شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9مليون برميل مكافئ يومياً..مؤشرات إنتاج الثروة البترولية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مؤشرات إنتاج الثروة البترولية خلال السنوات السبع الماضية تحقيق أرقام إنتاج عالمية كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، وفيما يلي أهم مؤشرات الإنتاج والتي كانت كالتالي..