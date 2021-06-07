شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالسعودية بنسبة 22.5% خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل بلغ 119.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بنسبة 22.53% وذلك مقارنةً مع الربع الرابع من العام 2020؛ بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وبحسب التقرير، تصدر شركة الاتصالات السعودية لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 130.84 ميجابت في الثانية.

وأشار التقرير إلى أن شركة "زين" جاءت في المركز الثاني بمتوسط سرعة 102.27، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 99.29 ميجابت في ثانية.

وتصدرت شركة الاتصالات قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة تحميل تبلغ 113.33 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "موبايلي" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 90.08، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثالث بمتوسط سرعة 89.85 ميجابت في الثانية.

وبحسب التقرير، تصدرت أيضا شركة الاتصالات السعودية لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل وذلك بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية.

فيما تصدرت شركة "زين" أداء مقدمي الخدمات في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة عسير.