شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي يوضح أسباب تأخر إعلان آلية موسم الحج هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجع وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، تأخر إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج القادم إلى عدة عوامل.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد، أن تلك العوامل هي التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، بالإضافة إلى نقص اللقاحات لدى كثير من الدول، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال الوزير، إن وزيري الصحة والحج سيوضحان في الأيام القريبة القادمة آلية الحج للموسم القادم، مؤكدا أن المملكة حريصة على ألا تكون مشاعر الحج بؤرة لانتشار الفيروس سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي.

وأوضح القصبي، أن العالم يواجه محدودية في إنتاج اللقاح، وكذلك يوجد تردد لدى بعض الناس للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في السعودية 40% حالياً.

وفي مارس الماضي، توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو.