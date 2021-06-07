شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ودعت الهيئة الراغبين من قطاع الأعمال في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنِّسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

وفي نهاية الشهر الماضي، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنشر القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنّ تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

يذكر أنّ الهيئة دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).