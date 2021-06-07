شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: توزيعات أرباح البنوك الخليجية تهبط لـ 8 مليارات دولار بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث صادر عن شركة كامكو إنفست، أن التوزيعات النقدية التي حصل عليها مساهمو البنوك الخليجية جاءت بنهاية العام 2020 أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2019.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 انخفضت بمقدار 6.6 مليار دولار ما يعادل 45.4% لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 تراجعت في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21% مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018. وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح.

وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4% إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4%. وشهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4%، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.

وتوقع أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تراجع أرباح البنوك في دول الخليج بحدود 20% في 2021، مشيرا إلى أنها ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب جودة الأصول في تلك البلدان.

وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف نمو الائتمان، وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في المخصصات الذي يصل إلى 100% في بعض الأنظمة والبنوك.