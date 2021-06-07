شكرا لقرائتكم خبر عن مدير زاد للاستشارات: 4 عوامل وراء صعود السوق السعودي في الفترة الأخيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، إن هناك 4 عوامل رئيسية وراء صعود السوق السعودي في الفترة الأخيرة أولها نتائج الشركات الجيدة بالربع الأول، يليها ارتفاع أسعار النفط لمستويات 72 دولارا، وأيضا الاعلان عن ميزانية الدولة بالربع الأول والتي كانت جيدة.

وأضاف أن الأسواق العالمية بها ارتفاع كبير، وكل تلك العوامل أثرت بصورة كبيرة أدت إلى ارتفاع السوق للمستويات الحالية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أن قلة الأوعية الاستثمارية الأخرى ساهمت أيضا في زيادة التركيز على السوق السعودية.

وأشار إلى أن السوق جذبت مستثمرين جددا، معتقدا أن السيولة هي المحرك الأساسي لارتفاعات السوق الحالية وليست تقييمات السوق.

وتحول مؤشر السوق السعودي للتراجع بنسبة 0.12% إلى 10685.45 نقطة في نهاية جلسة أمس وذلك بعد صعوده في مستهلها 0.07% إلى 10705.78 نقطة، وبتداولات بلغت 14.94 مليار ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 710.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23485.95 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 255 ألف سهم تقاسمتها 825 صفقة.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، زاد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.7% في رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع صعود خام برنت في أربعة من الأسابيع الخمسة الأخيرة.

وتلقت المعنويات دعما أيضا من مسح أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة للشهر التاسع على التوالي في مايو.