شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2163 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2151 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2173.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 3.0% في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً إلي ما قيمته 25.5 مقابل 21.0 في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 25.8$ مليار في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي.

ونوه بايدين في المؤتمر الذي عقده في البيت الأبيض الجمعة الماضية للتعقيب على بيانات سوق العمل للشهر الماضي، لكون نشاط التصنيع هو الأقوى منذ 15 عاماً، مضيفاً أنه "لا يوجد دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنمو أسرع منا، الآن 52% من الأمريكيين ملقحين بالكامل، التقدم الاقتصادي والصحي بسبب البرامج الحكومية"، مع الإفادة بأن "في الأسابيع القادمة، ستتخذ الإدارة إجراءات لمعالجة مخاوف سلسلة التوريد".