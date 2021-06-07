شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 69.55 واخترقه ليصل إلى حاجز 70.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والأهداف التالية تبدأ عند 70.45 وتمتد إلى 72.30، مع الانتباه إلى أن كسر 68.90 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 67.95 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد