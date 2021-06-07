الاقتصاد

استحوذت على 13%.. «إم جي» تحسم صدارة المبيعات وتتفوق على «هيونداي» في السوق المصري

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الشارقة - اميمة ياسر -  

احتدمت المنافسة بين العلامتين التجاريتين «إم جي» و«هيونداي» على صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى السوق المحلية، لتحسمها الأولى بفارق 103  ألف سيارة، بعدما تمكنت من بيع 8 آلاف و615 وحدة؛ لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %12.9 من إجمالى مبيعات القطاع.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت العلامة الكورية «هيونداي» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %12.8 بإجمالى بيع 8 آلاف و512 سيارة.

فى المقابل، حافظت «نيسان» على تمركزها فى المرتبة الثالثة بعدما اقتصنت حصة سوقية %11.5 بإجمالى بيع 7 آلاف و673 وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة بلغت %9.7 بنحو 6 آلاف و475 وحدة.

حلت العلامة التجارية «بيجو» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب، مسجلة حصة سوقية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية %7 محققة بيع 4651 سيارة.

وتمركزت «كيا» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %6.3 مسجلة بيع 4181 مركبة، تلتها «فيات» فى المركز السابع بحصة بلغت %6 بإجمالى بيع 3993 وحدة.

فى حين، صعدت «شيرى الصينية» للمرتبة الثامنة بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.6 مسجلة 3706 سيارات، تلتها «سوزوكي» فى المركز التاسع بحصة بلغت %5.4 بواقع 3576 مركبة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة حصة سوقية %5.1 محققة بيع 3382 وحدة، تلتها «رينو» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %3.4 بإجمالى بيع 2247 وحدة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية %3 بعدما حققت بيع 2018 سيارة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %2.9 مسجلة بيع 2013 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %8.6 مسجلة بيع 5715 ومركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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