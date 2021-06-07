شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتجاوز 4 ملايين طن في مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي في شهر مارس الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث تجاوز حجم الاستهلاك المحلى مستوى 4 ملايين ألف، بينما كان حجم الاستهلاك في مارس عام 2020 نحو 3 ملايين و532 ألف طن، بزيادة بلغت قيمتها 470 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصل عليها ”الخليج 365”، إن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى تراجع بشكل طفيف في المقابل، حيث بلغ حجم الاستهلاك 2 مليون و289 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل 2 مليون و397 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 108 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى قد ارتفع في شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن، بينما سجل حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات نحو 2 مليون و488 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 2 مليون و630 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.