شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تشترى ذهب هذا الأسبوع.. 6 أحداث اقتصادية ترسم مستقبل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر فى شراء الذهب هذا الأسبوع، لابد أن تعرف الأحداث الاقتصادية المرتقبة التي تساهم في رسم ملامح حركة أسعار المعدن النفيس هذا الأسبوع، والتي تؤثر بصورة مباشرة على حجم التداولات العالمية، ومن ثم ارتفاع أو هبوط الذهب.

ويوجد 6 أحداث اقتصادية قد تؤثر على حركة الذهب، حيث من المقرر إعلان الميزان التجارى الصيني الاثنين 7 يونيو، وإعلان المؤشرات الرائدة في اليابان، والناتج المحلي الإجمالي في اليابان

وينتظر سوق المعادن الثمينة يوم الثلاثاء 8 يونيو، إعلان القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والميزان التجاري الكندي والميزان التجاري في الولايات المتحدة، والوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة

شهد الذهب تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي بفضل التحركات الحادة في الدولار الأمريكي، حيث ارتفع المعدن الأصفر يوم الجمعة مع انخفاض الدولار في ظل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت دون التوقعات. ويتداول المعدن الثمين حاليًا فوق قاع الأسبوع الماضي باستقرار، وإذا ما نجح في البقاء فوق المتوسطات المتحركة البسيطة، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصاعد، وإذا ما تم تجاوز المستوى النفسي 1,900، فيمكن إعادة اختبار أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 1,916 دولارًا للأونصة.

ويسجل الذهب عالميًا 1890 دولار وفق سعر إغلاق السوق في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، ويبلغ سعر الذهب في مصر 811 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر.