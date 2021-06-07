شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار مقابل ما قيمته 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 266 مليار يوان أي ما يعادل 50.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتسارع نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.