الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار مقابل ما قيمته 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار في آذار/مارس الماضي،  متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 266 مليار يوان أي ما يعادل 50.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتسارع نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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