شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد- تحليل - 7-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج تأجيله للهجوم الصاعد بتقديمه لزحف سلبي وليستقر بذلك دون الدعم الأولي المتمركز عند 133.40 كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية على التداولات الحالية لنتوقع تكبده بذلك لبعض الخسائر الإضافية بانجذابه نحو 132.50 و 131.90 على التوالي.

استعادة الميل الصاعد مشروطة حاليا بثبات التداولات فوق مستوى 133.60 ليؤكد السعر بذلك تخلصه من الضغوط السلبية وليبدأ بتشكيل موجات إيجابية ليستهدف من خلالها مستوى 134.40 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا قرب 135.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت