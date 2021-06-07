شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 7-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج مؤخرا للعوامل السلبية والمتمثلة بثبات المقاومة الرئيسية المتمثلة بمستوى 156.60 بالإضافة إلى بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50.

ما سبق, يؤكد استعداد السعر لتشكيل تداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة الحالية لنتوقع تسلله قريبا دون مستوى 154.40 ليمكنه ذلك من تحقيق المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه نحو 153.00 و 151.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.40 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط