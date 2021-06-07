شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لاختبار الدعم الرئيسي– تحليل - 7-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة ليحافظ بذلك على تذبذبه السلبي دون الحاجز المستقر عند 1195.00 ليزيد ذلك من فرص اختباره لدعم القناة الصاعدة والممتد نحو 1105.00.

نشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تشكيله لموجات هابطة جديدة لحين الوصول نحو الهدف المنتظر سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1165.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط