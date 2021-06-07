شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب السلبي– تحليل- 7-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النحاس صعوبة بتجاوز مستوى 4.4200 ليعيق ذلك الهجوم السلبي بشكل مؤقت لنلاحظ تشكيله حاليا لتذبذب جانبي قرب مستوى 4.5000. نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي نظرا لتذبذبه قرب مستوى 20, تشكيل السعر قريبا لتداولات سلبية جديدة ليمكنه ذلك من كسر العائق الحالي واستئناف تسجيله للأهداف السلبية المستقرة قرب 4.3300 و 4.2300 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5600 و 4.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط