شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعود للانخفاض – تحليل - 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل قوي ليكسر مستوى 0.9005 ويستقر دونه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، في طريقه للتوجه نحو مناطق 0.8900 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9030 سيقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8940 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط