الاقتصاد

الدولار الأسترالي يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 07-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليقترب من مستوى 0.7765، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.7615 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7765

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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