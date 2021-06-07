شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة هدفنا الأول عند 72.20 وارتد هبوطاً من هناك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 73.60.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن كسر 70.40 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.20 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد