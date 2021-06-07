شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق بعض المكاسب – تحليل - 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية لكنه توقف عند المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة جيدة أمام السعر، يرافقه ظهو إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل ضغط سلبي نتوقّع أن يدفع السعر لاستئناف الانخفاض من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 26.85 كهدف أول.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 27.80 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط