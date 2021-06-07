شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب مكاسب جيدة يوم الجمعة الماضي ليستقر حول المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1928.60.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1861.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد