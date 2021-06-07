شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كم خط محمول ونت في مصر في 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة الاتصالات عن أعداد مشتركى الاتصالات و الانترنت فى مصر بشكل دورى، ووفقا لآخر تقرير صادر عن أعداد مستخدمي المحمول في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، فقد شهدت زيادة بأعداد العملاء، ونقدم خلال السطور التالية أهم المعلومات عن أعداد المشتركين سواء فى المحمول أو الخدمات المرتبطة به.

95.307 مليون إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020.

93.65% خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان.

9.85 مليون اشتراك إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت.

7.83 مليون مشترك في الهاتف الثابت في الحضر و 2.02 مليون في الريف.

53.40 مليون مشترك للأنترنت عن طريق الهاتف المحمول.

4.04 مليون مشترك لـ"اليو اس بي مودم".

8.81 مليون اشتراك بالانترنت فائق السرعة.

2.565.78 مليار نبضة/ث إجمالي السعة الدولية للانترنت.