شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استيراد البوتاجاز إلى 151 ألف طن فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تراجع استيراد البوتاجاز بشكل ملحوظ خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 151 ألف طن، مقابل 182 ألف طن في شهر مارس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 31 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع طفيف للغاية في معدل الاستهلاك، حيث بلغ نحو 336.5 ألف طن في شهر مارس الماضي، بينما كان 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 100 طن فقط، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 142 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 160 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بفارق 18 ألف طن.

وتجاوز الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي في شهر مارس الماضي مستوى 4 ملايين ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك في مارس عام 2020 نحو 3 ملايين و532 ألف طن، بزيادة بلغت قيمتها 470 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى بشكل طفيف في المقابل، حيث بلغ حجم الاستهلاك 2 مليون و289 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل 2 مليون و397 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 108 ألف طن.

أما الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فقد ارتفع في شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.