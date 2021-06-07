شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -12.85 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,540.17، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.00.