شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتطورة (2120) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 6.49% ليكسب السهم نحو 3.40 نقطة، لينجح باختراق مستوى المقاومة الحالي 54.36، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.36، ليستهدف مستوى المقاومة 65.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.80 ومستوى المقاومة 62.00.