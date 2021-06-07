شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ملاذ للتأمين (8020) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليحاول السهم تجميع قواه الإيجابية وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي القريب 30.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 30.00.