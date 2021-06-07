شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مشاعر ريت (4337) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً لتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.00% ليخسر السهم نحو 24 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات الدعم 11.54، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 12.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.18.