شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% ليخسر السهم نحو 30 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 53.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.10 ومستوى المقاومة 55.50.