شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخليج للتدريب (4290) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل فرعي، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.54% ليكسب السهم نحو 95 هللة، وليستعد بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 27.90.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 27.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 29.50.