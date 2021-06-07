شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معدنية (2220) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.75% بما يعادل 1.05 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.30، ليستهدف مستوى المقاومة 42.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.30 ومستوى المقاومة 41.90.