شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية ريت يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ملكية ريت (4336) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ويأتي انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 10.30 في وقت سابق، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.06 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي تواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.81، ليستهدف مستوى المقاومة 10.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.81 ومستوى المقاومة 10.30.