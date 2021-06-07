شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي ريت1 (4338) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 10.72 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.36 ومستوى المقاومة 10.72.