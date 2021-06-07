شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تراجع عجز الميزان التجارى 25.2% فى مارس الماضى؟.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2021، حيث سجل العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 25.2٪.



الميزان التجارى

ونشر جهاز الإحصاء، بالإنفوجراف أهم المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 43.5٪، حيـث بلغـت 3.41 مليار دولار خـلال شهر مارس الماضى، مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع أهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2%، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪".



صادرات مارس

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪، حـيث بلغت 6.10 مليار دولار خلال مارس الماضى، مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، "منتجات البترول بنسبة 92.5%، سيارات ركوب بنسبة 73.9٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪"، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس الماضى، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "قمح بنسبة 48.5٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 25.9٪، البترول الخام بنسبة 20.8٪، لحوم بنسبة 7.4٪".