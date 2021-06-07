شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا الاخيرة، حيث اغلق امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6808 نقطة، مصحوبا بظهور اشارة ايجابية على مؤشر استوكاستيك، مما يعكس امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 6900 نقطة كمستوى اول ثم 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,799 بينما مستوى المقاومة هو 6,815 نقطة