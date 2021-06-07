شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10739 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم 10700 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى 10700 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى 10500 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,719 بينما مستوى المقاومة هو 10,763 نقطة