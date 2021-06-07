شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 17.80 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 18 ريال، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 17.60 ريال كمستوى اول ثم 16.70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط