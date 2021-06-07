شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.627 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.59 ريال، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.78 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.61 وبين مستوى المقاومة هو 1.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد