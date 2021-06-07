شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.02 ريال، وذلك بعدما لامس السهم مستوى المقاومة الحالي عند 1.05 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.96 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.06 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط