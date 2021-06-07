شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاحد ليغلق عند مستوى105 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfng" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 102 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 108 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 102 فلس وبين مستوى المقاومة هو 106 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط