شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 40فلس، مقتربا من الحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 39 فلس كمستوى اول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 42 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 40.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط