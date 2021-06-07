شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا مرة اخرى حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 143 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 135 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 160 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 135 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 141 وبين مستوى المقاومة هو 148 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد