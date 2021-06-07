شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 105 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس امكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 111 فلس كمستوى اول ثم 130 فلس كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 99 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 101.0 وبين مستوى المقاومة هو 111.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد