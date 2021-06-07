شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 398 فلس امس الاحد، وذلك على خلفية اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل في عملية جني ارباح في الاجل القصير قد تصل الى 380 فلس كمستوى اول ثم 365 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 388.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 404.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط