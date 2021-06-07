شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 248 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 246 فلس، والذي يقابل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يشكل دعما قد يدفع بالسهم لاعلى لمستويات قد تصل الى 251 فلس كمستوى اول ثم 257 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 244 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 247 فلس وبين مستوى المقاومة هو 251 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط