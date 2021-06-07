شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيلات (TAHSSILAT) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 25 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 24.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 25.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط