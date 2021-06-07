شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة جميل تؤكد التزامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة مرور 75 عامًا على انطلاق قاطرة أعمالها التجارية ومسيرتها في ميدان العمل الخيري، أكدت عائلة جميل التزامها نحو إحداث تغيير إيجابي وتحقيق إمكانات الأفراد والأعمال والمجتمعات، استرشادًا بالمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤسس الشركة - المغفور له بإذن الله - الشيخ عبداللطيف جميل منذ بداياته الأولى منتصف الأربعينيات، مؤكدة بذلك عزمها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال محمد جميل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة باب رزق جميل، ومؤسس ورئيس مجتمع جميل السعودية ومجتمع جميل: «أود أن أعرب عن خالص اعتزازي بالطريقة التي نمارس بها أعمالنا، وبالتزامنا نحو التحسين المستمر، والذي نهدف من خلاله إلى جعل العالم مكانًا أفضل للجميع بتعزيز استثماراتنا في البنية التحتية للحياة، وهو ما يتيح لنا المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، ولكن بالنسبة للبعض أعتقد أن تأثيرنا يمكن أن يكون سريعًا ومباشرًا، وهذا تحديدًا ما نسعى إليه ونركز عليه جل اهتمامنا».

وقال فادي جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة فن جميل، ونائب رئيس مجلس إدارة باب رزق جميل، ومجتمع جميل السعودية، ومجتمع جميل: «تتزايد الحاجة بشكل واضح إلى رؤوس الأموال المتدفقة من القطاع الخاص بشكل مباشر، أو من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك لقدرتها على إحداث تأثير إيجابي في الحياة الواقعية والمساهمة في بناء المستقبل الذي نصبو إليه، والهدف الأسمى هو تحقيق ازدهار حقيقي في العالم، سواء كان هذا التأثير ناتجًا عن تحقيق الأهداف التجارية أو من خلال العمل الخيري».

من جانبه، قال حسن جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، ونائب رئيس مجلس إدارة باب رزق جميل، ومجتمع جميل السعودية، ومجتمع جميل: «الشراكات التعاونية هي المفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولهذا نسعى إلى الدخول في شراكات مثمرة مع المنظمات الخيرية والاستثمار في الشركات التي تشاركنا الالتزام ذاته؛ لتحفيز هذا التأثير التحوُّلي وتحقيق هذه الأهداف العالمية الطموحة».