شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السلع الفورية يسجل أعلى مستوياته في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي عن تباين تداولات السلع خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، إذ ظهرت حالة من الضعف الشرائي في المعادن الثمينة والصناعية، فيما شهدت الحبوب وقطاع الطاقة بوجه خاص ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، فيما وصل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات، رغم المخاوف من دور البيانات الكلية الأقوى من المتوقع والخاص بالاقتصاد الأمريكي شديد التحفيز في دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الحديث بشكل أكثر انفتاحًا عن تقليص الدعم.

وقال رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» أولي هانسن: إن من المرجح استمرار مخاوف التضخم المتزايدة وارتفاع الطلب على معادن التحول الأخضر، واستمرار سيطرة أوبك بلس على الإمدادات ومخاوف الطقس، ما سيعزز انتعاش الأسعار على نطاق واسع خلال الشهور المقبلة.