شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج لقاح «سينوفاك» 15 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الأحد، أن أول إصدار للقاح «سينوفاك» الصيني المصنع في داخل البلاد، سيكون في 15 يونيو/ حزيران، موضحة أن مصر استقبلت أول دفعة من المواد الخام لإنتاج أول لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وجار العمل على إنتاجها في الوقت الجاري.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، إنه بحد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، سيطرح اللقاح المصنع محلياً للمواطنين، معلنة أننا سنستقبل شحنة جديدة من المواد الخام، لتصنيع كمية أولى من لقاح «سينوفاك» محلياً. وأشارت إلى أن القيادة المصرية توجه كل الدعم المادي والسياسي لتصنيع اللقاح محلياً، معلقة: «مينفعش ننتظر في الطابور حتى نحصل على اللقاح».