شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستوري الجزائري» يؤكد مسؤوليته التاريخية تجاه الاستحقاق المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس المجلس الدستوري الجزائري، كمال فنيش، أمس الأحد، على المسؤولية «التاريخية» الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو الجاري، فيما أحالت غرفة الاتهام في مجلس القضاء ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى قسم الجدولة، معتبرة القرار ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبنياً على الافتراضات.

وقال فنيش لدى مخاطبته لموظفي المجلس: إن «هذا القانون جاء تجسيداً للوعود التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات ويضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيداً عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة».

كما أشار إلى أن نظام الانتخابات جاء ليضمن استقراراً أكبر وتوافقاً أوسع؛ ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولاً فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة حيث إن هذا القانون قد أحدث تغييراً عميقاً في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة.

إلى ذلك، أحالت غرفة الاتهام في مجلس القضاء ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى قسم الجدولة، معتبرة القرار ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبنياً على الافتراضات.

وتضمن القرار عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجدداً على مجلس القضاء، حيث أكد القرار أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية تخص كل متهم على حدة ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم واعتمدوا عليها في تقرير ما قضوا به، ذلك أن الحيثيات التي بنى عليها القضاة غير كافية لتبرير النتيجة المتوصل إليها.

وشملت لائحة الاتهام الموجهة جرائم تتعلق بالإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال.

(وكالات)